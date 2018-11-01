نورة السويدي: الشيخة فاطمة حريصة على دعم المرأة

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص أشد الحرص على المرأة وعلى صحتها.

ودعم كل وسائل العناية بها.وقالت خلال افتتاحها فعالية «اليوم الوردي» التي نظمها الاتحاد النسائي بالتعاون مع نادي «فتنس فيرست» للسيدات بمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية، إن الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو «أم الإمارات» يحرص على تنظيم الدورات والورش والندوات التوعوية التي تفيد المرأة في كافة المجالات، منوهة بأن فعالية اليوم الوردي هي في صميم اهتمام الاتحاد النسائي فهي رياضية وطبية أيضاً.

وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تأتي ضمن برنامج التوعية الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أجل تثقيف المرأة بأهمية تجنب هذا المرض واتباع الأساليب الغذائية والصحية والرياضية التي تحميها من الوقوع فيه.

وأشارت السويدي في كلمتها أمام المشاركين في هذه الفعالية إلى أن ممارسة الرياضة البدنية ومن بينها السباحة مثلاً، تعد أكبر تحد لهذا المرض الخطير، وجاءت هذه الرياضة في إطار جهد كبير يسعى الاتحاد النسائي إلى تحقيق أهدافه الصحية على المرأة لتجنب هذا المرض وضرورة الفحص المبكر للجسم بصفة دورية حتى تطمئن المرأة على سلامتها قبل إصابتها بالمرض من أجل تداركه .

وتدارك الأخطار التي قد تقع فيها مستقبلاً. وقالت إن تجاهل المرأة لهذا المرض القاتل يعني تمكينه منها، ولذلك فإن أخذ الاحتياطات ضرورة حتمية لا بد من اتباعها باختيار الغذاء السليم وتطبيق برنامج رياضي مثل السباحة والمشي اليومي والحركة المستمرة التي تقضي على مسببات وجوده، مؤكدة على ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي في ظل شيوع هذا الداء الخبيث بين النساء مؤخراً.

وتأخر اكتشاف الكثير من الحالات المصابة حتى مراحل متقدمة من المرض من خلال قصص حية من الواقع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين النساء في العالم وهو السبب الرئيسي لحالات الوفاة على المستوى العالمي.