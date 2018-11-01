بحث تعزيز التعاون القنصلي بين الإمارات والهند

المصدر: نيودلهي - وام

عقدت أول من أمس في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية بين الإمارات والهند.ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي منصور عبد الكريم الفهيم - مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية وتنمية الإيرادات، فيما ترأسه عن الجانب الهندي شري مانبريت فوهرا الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والتأشيرات ومكافحة الإرهاب في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند.

واستهل الفهيم الاجتماع بكلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي.

وناقش الجانبان العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين والتحديات التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية، إضافة إلى اقتراح العديد من المبادرات التي من شأنها تيسير تقديم تلك الخدمات بما يلبي توقعات وتطلعات مواطني البلدين، وبما يحقق الخطط الاستراتيجية لكلا الوزارتين في المجال القنصلي.