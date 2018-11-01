شرطة أبوظبي تطلق مجلس زايد التراثي لفئة الأحداث

Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «مجلس زايد التراثي» لفئة الأحداث، والتي تأتي ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويهدف إلى تعليم الأبناء، القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية. وتأتي المبادرة التي تنفذها إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع ضمن مبادرات عام زايد 2018 بهدف توحيد الجهود في الاهتمام بالعمل الإنساني لمختلف فئات المجتمع باستلهام قيم زايد الخير في (الحكمة /‏ الاحترام /‏ بناء الإنسان /‏ الاستدامة).

وأكد العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري نائب مدير إدارة رعاية الأحداث، حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بفئة أبنائنا الأحداث، ودعمهم المتواصل والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطويرها بشكل مستمر.