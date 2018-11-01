تقديم خدمات برنامج «فزعة» إلى موظفي وزارة الدولة لشؤون «الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات برنامج «فزعة» إلى موظفي الوزارة، الذي تم إطلاقه بهدف تقديم خدمات حصرية ومنوعة ومتميزة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

وقع على مذكرة التفاهم في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي كل من سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم أحمد محمد بو هارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وبحضور عدد من القيادات وكبار موظفي الطرفين.

ابتكار

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذه المناسبة: «يعد برنامج «فزعة» فكرة مبتكرة ومبادرة مهمة تسهم بشكل كبير في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم أفضل الأدوات والوسائل التي تسهم في تعزيز الإيجابية والسعادة في بيئات العمل». وتابع قائلاً: «وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة وجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات».

وأكد المقدم أحمد محمد بو هارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أن الصندوق يسعى بشكل دائم لدعم التعاون المتبادل مع كافة الجهات الحكومية تسهيلاً على ذوي الشأن وتحقيقاً للصالح العام من خلال توفير أفضل الخدمات التي توفر حياة كريمة لأعضاء البرنامج، تحت شعار «فزعه أسلوب حياة للسعادة والإيجابية».

كما أن توقيع هذه المذكرة يأتي تجسيداً لمفهوم التعاون المؤسسي بين القطاعات المختلفة في الدولة التي دعت إليه القيادة الرشيدة لتحقيق التلاحم والتكاتف المجتمعي.