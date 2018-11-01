عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، وتقديم كل أشكال الدعم لجميع برامجها الإنمائية والإغاثية حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فرود مورينج المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء- الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث مجالات العمل المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فرود مورينج.

من جانبه أكد فرود مورينج أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد على صعيد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهناك حرص مستمر على تعزيز الشراكة بين الجانبين.

كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورؤية الدولة لتحقيق اقتصاد مستدام، يرتكز على المعرفة.