انطلاق مؤتمر دبي للعلوم الطبية ديسمبر المقبل

المصدر: دبي _ البيان

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن تنظيمها مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية في 13 ديسمبر المقبل ولمدة يومين، بفندق روضة البستان في دبي.

ووجه عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي على دعم سموه الدائم للعلم والعلماء وبرامج البحث العلمي، مؤكداً أهمية هذا الدعم في بناء البنية التحتية للبحث العلمي في القطاع الصحي لدولة الإمارات.

وأضاف: «يعقد المؤتمر بالتزامن مع حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة العاشرة في مركز دبي التجاري العالمي، وبحضور راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتتمحور فعاليات المؤتمر حول الاضطرابات العضلية الهيكلية، وأمراض الروماتيزم، وجراحة العظام، ويتضمن عدداً من المتحدثين الدوليين، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز، وقد تم تخصيص اليوم الأول لورش عمل ما قبل المؤتمر، بينما تم تخصيص اليوم الثاني للمحاضرات العلمية».