رئيس الدولة يمنح السفير الروسي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ألكسندر يفيموف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، الذي يعد أرفع وسام يُمنح للسفراء.ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلَّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ألكسندر يفيموف الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية في المجالات كافة.

من جانبه أعرب ألكسندر يفيموف، عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه سموه إقليمياً ودولياً.

كما توجَّه بالشكر للجهات الحكومية كافة في الدولة على ما لقيه من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.