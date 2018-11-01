مؤتمر الخليج للأدلة الجنائية يناقش الطب الشرعي وعلم الجينات

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقش مؤتمر الخليج العربي للأدلة الجنائيـة في أعمال الدورة الثانيـــة التي تستضيفها أبوظبي حالياً، موضوعات في الطب الشرعي وعلم الجينات الوراثية، وتزييف المستندات، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بمشاركة كبار العلماء والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العلوم الجنائية.

فقرات

وتناولت ندوة دولية ضمن أعمال المؤتمر، أمس، حول الطب الشرعي، رؤية واستراتيجية إمارة أبوظبي في هذا المجال وعلاقته بجهاز العدالة، واستراتيجية حل القضايا، وإدارة الأدلة، وجودة المشارح والصحة والسلامة المهنية، وطب الأسنان الشرعي، والوعي القانوني للأطباء الشرعيين والخبراء، والأشعة الرقمية والتدريب والتطوير.

استراتيجية

وركزت الندوة على استراتيجية استشرافية للطب الشرعي لإمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تعد المشرحة المركزية ركيزة أساسية متطورة وحديثة في التحقيق الطبي الجنائي على مستو ى المنطقة. وتهدف إلى الإعداد الجيد والتخطيط الدقيق لمواجهة كافة أشكال الأزمات والكوارث، وكون دولة الإمارات ضمن اللجنة العليا للإنتربول.