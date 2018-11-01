«طرق دبي»: الترخيص الإلكتروني يخفض المراجعين 10%

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تحويل خدمات الترخيص إلى إلكترونية ساهم في خفض أعداد المراجعين لمراكزها بنسبة 10% وتحسين زمن الانتظار بنسبة 20%، وذلك وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فيما سيتم تحويل خدمة نقل ملكية مركبة ورقمها إلى إلكترونية قريباً.

كما أوضحت نمواً في عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر الأنظمة الذكية، حيث تم إنجاز 323 ألف معاملة مقارنة بـ 260 ألف معاملة إلكترونية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تخطت 10%.

تحوّل

وقال عبد الله يوسف آل علي مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، إنه استمراراً لمسيرة التحول الذكي يجري العمل حالياً على تحويل الخدمات التي تتطلب حضورا شخصيا إلى مراكز الهيئة مثل خدمة نقل ملكية مركبة أو رقمها إلى إلكترونية، وسيتم إطلاقها قريباً لتلحق بقائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها ويبلغ عددها 22 خدمة متنوعة.

مشيراً إلى أن الهيئة خلال السنوات الماضية تمكنت من تقديم 65% من خدمات الترخيص عبر القنوات الذكية، منها خدمات تجديد المركبات، وإصدار ملكية بدل فاقد/‏ تالف لمركبة، وشراء رقم مميز، وتجديد حفظ رقم مركبة، بالإضافة إلى إصدار الشهادات التي تحتاجها الفئات المختلفة من المتعاملين، مثل: كشف بالمركبات المسجلة، وشهادة عودة من سياحة، وشهادة امتلاك مركبة، وغيرها من الشهادات.

وأوضح أن مؤسسة الترخيص تقوم بتنفيذ استراتيجية التحول الإلكتروني ومتابعة الخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة سلسة ومبسطة وتحديداً في الخدمات الأكثر استخداماً، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة لتحويل كافة خدماتها إلى ذكية لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد الناس وتميّز هيئة الطرق والمواصلات.

نمو

وأكد آل علي أن العام الحالي شهد نمواً في عدد المعاملات التي تم إجراؤها من خلال المراكز أو عبر الأنظمة الذكية، حيث بلغ إجمالي المعاملات في جميع مراكز الهيئة ومزودي الخدمة، مثل تسجيل المركبات وخدمات الفحص الفني حتى النصف الأول من العام الجاري نحو مليونين و477 ألف معاملة مقارنة بمليونين و381 ألف معاملة بنفس الفترة من العام الماضي.