بحث تطورات استراتيجية الابتكار المتقدم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

بحث المجلس الاستشاري الدولي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي آخر تطورات استراتيجية الابتكار المتقدم في الدولة، والتوجهات العالمية المستقبلية في هذا المجال، بما يدعم جهود حكومة الإمارات في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة العالمية للابتكار الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي يضم في عضويته 7 من أبرز الخبراء العالميين في مجالات الابتكار والتصميم المستقبلي وتوليد الأفكار، والذي يهدف إلى إثراء تجربة مركز مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتزويده بالاقتراحات والأفكار المبتكرة واختبارها بما يدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات.

أفكار

وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن المجلس الاستشاري الدولي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يمثل أداة فاعلة في تقديم المشورة والاقتراحات، ودعم جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في تعميم ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل في الجهات الحكومية، والمساهمة في اختبار الأفكار المبتكرة، بما يعزز مكانة الإمارات كمنصة عالمية للابتكار.

وأشارت الهاشمي إلى أن المجلس الاستشاري ناقش أهم التوصيات العالمية والخطط المستقبلية في مجال دعم الابتكار، وسبل تعزيز دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بما يسهم في دعم العمل الحكومي وتنفيذ محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للابتكار المتقدم.

حضر الاجتماع هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس كريستيان باسون الرئيس التنفيذي للمركز الدنماركي للتصميم، وبينغ فو نائب الرئيس والرئيسة التنفيذية لريادة الأعمال في شركة ثري دي سيستيمز، وإلسي تريورنخت الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة مارز الكندية للابتكار، وبرونو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية إنسياد لإدارة الأعمال.

كما حضر الاجتماع بول بينيت المدير الإبداعي في شركة IDEO، وجيف موليغان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون في بريطانيا «NESTA»، وجوريت دي جونج المدير الأكاديمي للابتكار الحكومي في جامعة هارفرد، إضافة إلى فريق عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.