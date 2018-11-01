شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع الشرطة الاتحادية بألمانيا

المصدر: دبي - وام

بحث اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع يورغن شوبرت، نائب رئيس الشرطة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين شرطة دبي والشرطة الاتحادية الألمانية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء المري، خلال استقباله في أكاديمية شرطة دبي نائب رئيس الشرطة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل مع المؤسسات الأمنية من أجل مضاعفة الجهود والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات والقدرات الشرطية عبر اعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً على تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات.