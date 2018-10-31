علم الإمارات يعلو خفاقاً في ربوع الوطن اليوم 11 صباحاً

المصدر: دبي - البيان

ترفرف راية دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة، خفاقة في ربوع الوطن، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

ويأتي ذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع أبناء الوطن ومؤسساته ووزاراته إلى رفع العلم موحداً في الأول من نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتعبير عن المصير الواحد والبيت الواحد، والانتماء الذي لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً.

دعا الشيخ محمد بن راشد جميع أبناء الوطن ومؤسساته ووزاراته إلى رفع العلم موحداً في الأول من نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتعبير عن المصير الواحد والبيت الواحد، والانتماء الذي لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً.https://t.co/sxPq53hSwQ#البيان_القارئ_دائما#يوم_العلم pic.twitter.com/1dYxSwhp7H — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دوّن على «تويتر» قائلاً: «الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا.. ورايتنا التي ستعانق الفضاء.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في الأول من نوفمبر الحادية عشرة صباحاً في وقت واحد.. معبرين عن مصير واحد.. وبيت واحد.. وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً».

ترفرف راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة في ربوع الوطن، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.https://t.co/sxPq53hSwQ#البيان_القارئ_دائما#يوم_العلم pic.twitter.com/crP166mCtH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١ نوفمبر ٢٠١٨

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وعدد من المسؤولين أن علم الإمارات يمثل رمز الشموخ والعزة والاستقرار الذي ينعم به شعب الإمارات والمقيمون على أرضها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.