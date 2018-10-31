"الصحة" تحذر من تشغيلة دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم

المصدر: وام

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما لممارسي الرعاية الصحية حذرت فيه من استعمال وسيلة طبية تزرع في العين لتحسين النظر ومن تشغيلة دوائية لمنتج غير مسجل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الوزارة أن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصا على سلامة المرضى ارتأت ضرورة تحذير المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت أي من هذه المنتجات لديهم.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في الوزارة إن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع جاء بناء على التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية حول الوسيلة الطبية" Raindrop Near Vision Inlay "من انتاج شركة" RVO 2.0 ; Optics Medical "والتي تزرع في العين بعملية جراحية لتحسين الرؤية كبديل للنظارات والعدسات اللاصقة وذلك لأن الأشخاص الذين يخضعون لعملية زرع هذه الوسيلة الطبية معرضون لخطر الإصابة بتضخم القرنية والذي يمكن أن يؤثر على الرؤية الواضحة أو يسبب ضباباً في الرؤية.

وأشارت إلى التحذير الذي ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي " LOBET 100mg; 20ml Ampoule "لعلاج ارتفاع ضغط الدم للشركة المصنعة " Samarath Life Sciences Pvt.Ltd " وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بخصوص سحب التشغيلة رقم "ILBLB2707" للمستحضر المذكور بسبب مشكلة في الجودة ووجود شوائب داخل "الأمبول".

ونوهت الدكتورة البستكي أنه يجب على أفراد المجتمع في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام أي منتج أو وسيلة طبية التواصل مع الوزارة على الهاتف 2301448 -04 أو البريد الالكتروني@moh.gov.ae pv.