جواهر القاسمي تشكر حاكم الشارقة على منحها "إكليل الشارقة"

المصدر: وام

وجهت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة على تكريمه لها اليوم في حفل افتتاح فعاليات النسخة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمركز إكسبو الشارقة ومنحها "أكليل الشارقة". وثمنت سموها هذا التقدير خاصة وأنه جاء في جمع ثقافي عربي وعالمي.

وقالت سموها " إن كنا نعمل من أجل واقع أفضل للإنسان فإن ذلك ينبع من شعورٍ كبير بالمسؤولية تجاه مجتمعنا المحلي والمجتمع الإنساني عموماً وما كنا لنجني أية ثمرة لهذه الجهود من دون فريق عمل تتوحد جهوده وتتكامل فيه الرؤى والأفكار عند قيامنا بأي مشروعٍ يحمل رسالتنا الإنسانية إلى العالم لذلك فإنني أعتبر هذا التكريم هو لفريق العمل الذي يعمل بقيادتنا وضمن أهدافٍ تتحقق فيها تلك التكاملية كما يتحقق فيها الإيمان العميق بما نقوم به من عمل تكتمل بها صورة العطاء الذي نرغب في أن يغير واقع الإنسان إلى الأفضل".

وأضافت سموها " نحن بهذه الجهود نعكس الصورة المشرفة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات وهذا دائماً ما أدعوا إليه فريق العمل لأننا نحمل اسم الشارقة إلى العالم في أفضل صورة تتمثل في دعم الخدمات التي تقدم للإنسان كما تتمثل في الفكر والثقافة .. وكما أن كل تكريم محفز لمزيد من العمل والعطاء فإنه يضاعف شعورنا بالمسؤولية ويجعلنا دائماً في حالة استعداد واستنفار لخدمة الإنسان في كل المجتمعات الإنسانية وأولها مجتمعنا".

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