توقعات بهطول أمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، وتتكون السحب الركامية على البحر والمناطق الغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل 42 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر مع السحب.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 17:44 والجزر الأول عند الساعة 11:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:43.

وفي بحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 04:52، والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 65 30

دبي 23 27 55 25

الشارقة 33 24 65 30

عجمان 23 27 65 30

أم القيوين 23 23 75 35

رأس الخيمة 32 25 70 35

الفجيرة 32 26 75 30

العين 33 22 70 25

ليوا 32 23 85 20

الرويس 31 24 80 25

السلع 31 25 85 30

دلما 31 26 70 40

طنب الكبرى 30 26 80 45

طنب الصغرى 30 26 80 45

أبو موسى 31 26 80 45