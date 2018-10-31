الداخلية تضع خطة 5 سنوات لاستكمال مشروع حصنتك بالدولة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن وزارة الداخلية وضعت خطة عمل لاستكمال تغطية مشروع حصنتك للمباني التجارية والسكتية والفلل خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكشف أنه تم حتى الآن ربط 1200 مبنى تجاري بالنظام وسيتم بنهاية 2021 ربط 150 ألف مبنى تجاري بالنظام.

وأوضح انه بالنسبة للمباني السكنية والفلل تم تغطية 1300 منزل ويتوقع خلال السنوات المقبلة ان يتم ربط 400 ألف منزل بالنظام

وأتابع أن النظام يمكن فرق الدفاع المدني من استلام البلاغ والتأكد من صحته وتحديد مكانه خلال 120 ثانية وذلك حفاظا على الأرواح .

وأكد أنه يجري العمل على تحديث التشريعات التي تلزم ملاك المباني التجارية والسكنية الربط مع المشروع