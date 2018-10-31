«استئناف أبوظبي» تؤيد إعدام قاتل حارس أمن

Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

قررت محكمة استئناف أبوظبي، رفض الاستئناف المقدم من متهم آسيوي الجنسية، «محكوم عليه بالإعدام» لقتله حارس أمن آسيوي الجنسية أيضا، جراء طعنه بسكين أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين موظف وموظفة يعملان في إحدى الشركات العاملة في مجال الإنشاءات العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها حارس أمن عندما كان يحاول منع المتهم من الاعتداء على فتاة تعمل معهم في ذات الشركة، ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة.

وبينت التحقيقات، بأن المتهم دأب على إزعاج الفتاة وتتبعها بنظراته التي أخافتها، فأسرت بذلك للمجني عليه، كي يتدخل لمنعه من مواصلة تتبعها وإخافتها، وذلك لكونه مسؤول الأمن بالشركة.

وحين قام المجني عليه بسحب تصريح الدخول الخاص بالمتهم في محاولة منه لردعه وحمله على عدم إزعاج الشاكية والابتعاد عنها، وبعد أن أعاد المجني عليه تصريح الدخول للمتهم قرر الأخير الانتقام من الموظفة وحاول التعدي عليها بسكين استله من بين طيات ملابسه، وحينما حاول المجني عليه الدفاع عن الشاكية ومنع الاعتداء عليها، باغته المتهم بطعنتين متتاليتين إحداهما في بطنه والأخرى في صدره، فسقط المجني عليه صريعاً.