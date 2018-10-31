محمد يهدي محمداً جوهرة شعرية

المصدر: بقلم: راشد شرار

الشعر لغة القلوب، نتداوله عندما يفيض الحب والاحترام بين طرف وآخر، والشاعر لسان الأمة، فكيف إن كان هذا الشاعر قائداً استثنائياً في حكمته وحنكته وعزيمته وإرادته، كيف إن كان الشاعر صاحب المركز الأول وقائد شعب الإمارات إلى ذلك المركز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشاعر الذي يغرف من بحر فكره معاني لقصائده لا تقال إلا فيمن يستحقها، وقد أهدى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذه الجوهرة من الشعر وبديع المعاني التي حملت أسمى المعاني والقيم المتوارثة.



لـكْ عـيونْ الـشعبْ تـنظرْ بـإحترامْ

ولـكْ قـلوبْ الـناسْ تـنبضْ بالمودِّهْ



في هذا البيت يؤكد سموه أن عيون الشعب تنظر إلى هذا القائد نظرة إعجاب وإجلال، وقلوبهم تنبض بحبه، وهذا واقع ملموس، فنحن نرى اسمه وصوره من حولنا في مجالسنا ومنازلنا كما هي في قلوبنا وأعيننا.



يــاغـمـامٍ مــنِّــهْ إيــجـودْ الـغـمـامْ

ويا إمامٍ ما إستوىَ في الناسْ قدِّهْ



شبه الشاعر أخاه بأنه السحابة التي تمدّ السحب الأخرى بالغيث وبقائد يقود الشعب ولا يوجد له منافس.



يـامـحمِّدْ لــكْ مِــنْ الـقـلبْ إلـتزامْ

مِـنْ أخـوكْ ومـنْ صديقكْ لي تودِّهْ



ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه هو وقلبه ملتزمان لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لأنهما يتقاسمان المودة والتوجه.



نـشتركْ فـي أسمْ واحدْ بإنسجامْ

وفِــي هَـدَفْ واحـدْ ولـلعادي نـردِّهْ



هنا يتضح أن للقدر حكمة أن يجمع الاثنين في اسم واحد، ويتجلّى الود بين الاثنين، ويتضح مع الوقت أن محمد مع محمد قلب واحد ويد واحدة وهدف واحد، تكاتفا لنهضة هذا الوطن الغالي وحمايته من الطامعين.



ومـاتـفـرِّقـنا الــدسـايـسْ الــكـلامْ

وخـابرينْ الـوقتْ فـي مـزحهْ وجدِّهْ



فطنة سموه تُؤهله أن يقول هذا البيت، فهو خبير بالوقت ومدرك للنيات والأهداف، ويستطيع أن يفصل بين المزح والجد.



صَـفْ واحـدْ خـلفْ مِنْ عندهْ الزِّمامْ

نـتـبَـعْهْ والــعـزمْ مــنِّـه نـسـتـمدِّهْ

هنا يؤكد سموه أننا معاً نتحدى الزمن والأعادي وأصحاب الدسائس، كما أننا ملمّون بتقلبات الزمن والبشر، ونحن خلف قائد يندر مثاله، معاً وبه وبالشعب الأبي نفوز، حيث يكمل سموه:



بـــهْ نــفـوزْ بــكـلْ حــزِّهْ وكــلْ زامْ

عــاشْ بـوخـالدْ ودامْ الأمــرْ عـندهْ



وهكذا يفتخر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويراهن على فوزه في كل المجالات. لم يأتِ هذا الانطباع وهذا الشعر إلا بالأفعال التي تتضح يوماً بعد يوم، لقد أصبح اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتصدر الأحاديث في شتى بقاع الأرض، لما له من شكيمة وعزيمة وإصرار على التحدي.



وإعجاباً برائعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كتبت 4 أبيات:



هو محمد المجد يهدي محمد السامي

أجمل قصيده ونحنا نفتخر فيها

كل بيت فيها يفجر فيّه إلهامي

يعني من الصعب اي شاعر يجاريها

افخر وانا اشوف هالاسمين قدامي

عاشت الاسامي ويرحم من مسميها

الاسمين ستر وموارد حب للظامي

انهار تجري فلا جفت سواقيها





