جواز السفر الإماراتي الرابع عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ارتقى جواز السفر الإماراتي إلى المركز الرابع عالمياً بدخول 162 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، وفق آخر تحديث في المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويمضي جواز السفر الإماراتي قُدماً في سباق القمة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال العام الجاري، إذ بلغ عدد الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة مطلقاً لدخول أراضيها 113 دولة، إضافة إلى 49 دولة تتيح لحاملي جواز السفر الإماراتي الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية.

واحتل الجواز الإماراتي المركز الرابع في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي جنباً إلى جنب مع كل من جمهورية التشيك والمجر، متجاوزاً جوازات سفر كل من مالطا وماليزيا وأيسلندا ونيوزلندا وأستراليا في المركز الخامس، كما تخطى خلال الأشهر الستة الماضية جوازات سفر كل من هونغ كونغ وتشيلي والأرجنتين والبرازيل وكرواتيا وموناكو وليختنشتاين وقبرص وبلغاريا ورومانيا.

ووفقاً للمؤشر العالمي، لم يتبقَّ أمام الجواز الإماراتي في رحلة صعوده السريعة للوصول إلى المركز الأول إلا إعفاء 3 دول فقط، ليحتل المركز الأول جنباً إلى جنب مع جواز السفر الألماني والسنغافوري الذي يسمح لحاملهما دخول 165 دولة في العالم.

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