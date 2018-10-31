بلدية دبي تتعاون بحثياً مع جامعة جامك في فنلندا

المصدر: دبي - البيان

أبرمت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع جامعة جامك في فنلندا، على هامش مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، حيث وقع على المذكرة كل من خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، ومنّا ماريا هيكاتيبيل المدير التنفيذي في جامعة جامك بفنلندا.

ويهدف هذا التعاون ما بين الطرفين إلى تطوير برامج مخصصة تركز على سلامة التغذية والغذاء.

وتحدد هذه المذكرة مجالات التعاون لتحقيق الأغراض المنشودة. والتي تشمل الاطلاع على أفضل الممارسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالبرامج التوعوية، وإقامة الندوات والجولات الدراسية والمؤتمرات والنشاطات التعليمية والمشاريع التطويرية المشتركة.

أبحاث

وأوضح خالد شريف العوضي، أن هذه الجامعة متخصصة في مجال التغذية التطبيقية وسلامة الغذاء، وأبحاث تصنيع الغذاء الصحي. وتدعم هذه الجامعة جهود فنلندا في تعزيز السعادة المجتمعية، والتي تتواءم مع رؤيتنا في هذا المجال، حيث تضع قيادتنا إسعاد المجتمع ضمن أولوياتها الأساسية.

وتعتبر جامعة جامك مؤسسة معتمدة دولياً ومتعددة التخصصات للتعليم العالي، حيث تقدم سبعة مجالات دراسية ولديها أكثر من 30 برنامجاً للتركيز على مجالات متعددة مثل البحث والتطوير العملي، الاقتصاد الحيوي، السياحة، الأمن الإلكتروني التطبيقي، التعليم والأعمال التجارية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مجال علوم التغذية من أهم المجالات الراسية التي تقدمها الجامعة.