30 ألف مراجع لمركز العلاج الطبيعي في مستشفى العين

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت إدارة مستشفى العين، تمديد ساعات العمل في مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لتصبح 13 ساعة، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، في انطلاقة جديدة من السعي للتميز والتكامل وشمولية الخدمات الطبية والعناية الصحية، وقد استقبل المركز أكثر من 30 ألف مريض منذ بداية العام الجاري.

وأكد حميد بن عمهي المنصوري المدير التنفيذي لمستشفى العين أن تمديد ساعات العمل يستهدف استقطاب أكبر شريحه ممكنه من المرضى والمراجعين، وليصبح بذلك صرحاً طبياً متميزاً في الخدمات كاملاً في الإمكانيات التي يقدمها لمجتمع مدينة العين والمناطق المحيطة بها، وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من حيث العناية الصحية الفائقة والخدمات الطبية المتطورة.

خدمات

وأشار إلى أن تمديد ساعات العمل سيسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز ،وسيساعد على توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية لهم ، وتأهيلهم للاندماج في مجتمعهم والمساهمة في تنميته، مبيناً أن المركز يوفر العديد من خدمات العلاج الطبيعي والمهني وعلاج النطق والتقييم النفسي.

وإعادة التأهيل للأطفال، وإعادة التأهيل العصبي، والرياضي والكسور والعظام، وتأهيل أمراض الروماتيزم والمفاصل والعلاج الوظيفي، وإعادة التأهيل لمرضى القلب والسكر وقسم صحة المرأة، وإعادة تأهيل المصابين بسلس البول وغيرها من التخصصات الأخرى، كما يعمل على إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أشار الدكتور طلال عوض الخرزجي، رئيس قسم إعادة التأهيل والعلاج الفيزيائي،إلى أن الخطوة تهدف إلى تطوير الأداء بما يتماشى مع معايير تقديم خدمات صحية متكاملة و مستمرة عالية المستوى، وزيادة التواصل مع المرضى والمراجعين، وتلبية رغبات المرضى وتحسين الخدمات، للوصول إلى أعلى مستويات الرضا، واستمرارية تقديم الخدمات العلاجية.

وأضاف سنتمكن من خلال تمديد ساعات العمل في مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من إعطاء الفرصة للمرضى من حيث زيادة عدد الجلسات العلاجية، ولإتاحة الوقت المناسب لجميع الفئات حتى يتمكنوا من حجز مواعيدهم في ساعات بعد عملهم اليومي.

تقنيات

ويٌعد المركز الأكثر تطوراً في العلاج الطبيعي، حيث إنه يستخدم أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، كما يٌقدم المتخصصون خدماتهم المتكاملة التي تساعد المصاب على العلاج، بالإضافة إلى أن العلاج يتعاون فيه عدة جهات من مختلف التخصصات والإخصائيين في علم النفس، وأفراد العائلة لفهم الأساس في إنجاح أي برنامج علاجي للمريض، حيث يتم وضع برنامج تأهيلي شامل ومتكامل للمريض من خلال دراسة حالته الصحية للقيام بالعلاج على أكمل وجه.