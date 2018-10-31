حنيف القاسم يبحث في الكويت سبل التعاون في التدريب الدبلوماسي

المصدر: الكويت - البيان

بحث د. حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وعبد العزيز الشارخ، المدير العام لمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي في الكويت، سبل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات المتعلقة بإعداد الكوادر المتخصصة في التعامل الدبلوماسي مع الملفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور رحمة حسين الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت.وجرى خلال اللقاء استعراض سبل ومجالات التعاون المشتركة، من خلال تعزيز قدرات الكفاءات الدبلوماسية الشابة للتعاطي مع الملفات الدولية ذات الأبعاد المتشعّبة كحقوق الإنسان. كما قدّم الشارخ لمحة عن دور معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي في تأهيل الكفاءات الشابة الراغبة في الانخراط في السلكين الدبلوماسي والقنصلي عبر البعثات الدبلوماسية الخارجية لدولة الكويت.