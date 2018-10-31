سعيد بن طحنون يشهد ختام مهرجان المستلزمات الزراعية

المصدر: العين - وام

شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أول من أمس ختام مهرجان المستلزمات الزراعية الذي استمر 4 أيام بمركز خدمات المزارعين في منطقة الخبيصي بمدينة العين.

وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الذي كان في استقباله حمد سعيد المزروعي مدير بيع المستلزمات الزراعية وعدد من القائمين على المهرجان، بالمستوى المتطور في عرض المنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع.إلى ذلك، قرر مركز خدمات المزارعين في أبوظبي إقامة «مهرجان المستلزمات الزراعية» مع بداية كل فصل زراعي، وذلك استجابة لرغبة أصحاب المزارع وترجمة للنجاح الذي حققه المهرجان الذي اختتم أول من أمس في فرع المركز في مدينة العين بمشاركة 14 شركة من كبار موردي المستلزمات الزراعية ووكلاء الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق المستلزمات الزراعية بمختلف أنواعها.