أمطار الخير تعمّ الدولة وإجراءات للوقاية من الحوادث

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة استبشر بها الناس خيراً، ليسارع بعضهم إلى رؤية المناظر الجميلة التي ازدانت بالأمطار في تلك المناطق، مشكِّلة خلالها لوحة طبيعية تسرّ الناظرين.

وتبشر بموسم مملوء بالخير، بينما دعت القيادات العامة للشرطة والدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما مستعملي الطرقات تحسباً لأي حادث نتيجة السرعة الزائدة، كما وضعت البلديات الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار، وفي السياق توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً.

والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وحركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية /‏ 20 - 30 كم/‏ساعة، تصل 40 كم/‏ساعة أحياناً. والخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:26.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

أمطار الخير

شهدت إمارة دبي هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة صبيحة أمس استمرت لفترات محدودة لتضفي البهجة في نفوس سكّان وزائري الإمارة الذين خرجوا من أجل الاستمتاع بمشهد المطر الذي تزينت به مناطق الإمارة التي لم تتأثر فيها الحركة المرورية لتبشر بمزيد من أمطار الخير.

بينما شهدت إمارة الشارقة يوم أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، استمرت على فترات، ما دفع إدارات مدرسية إلى السماح بإعادة الطلبة إلى منازلهم قبل انتهاء الدوام الرسمي كإجراء احترازي لضمان سلامتهم التي تعد أولوية قصوى، فيما شجعت الأجواء الماطرة بعض الأهالي للخروج والتنزه.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة، مشددة على عدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود لما لها من خطورة بالغة خلال الأجواء الماطرة، كما تعاملت مع عدد من الحوادث المرورية البسيطة.

ومنها حادث على شارع الإمارات باتجاه إمارة دبي من جسر سبعة إلى جسر البديع مقابل كشافة الشارقة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير لفترة. ونبهت شرطة الشارقة السائقين إلى ضرورة التقيد بحدود السرعة المقررة على الطرق الخارجية والداخلية تفادياً للحوادث والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود مياه الأمطار.

وما يترتب على ذلك من فقدان السيطرة على المركبات، أو التعرض لحوادث التدهور، والاصطدام بين المركبات، كما حذرت سائقي الشاحنات، والمركبات الثقيلة التي تسير على الطرق الخارجية من تجاوز المركبات الأخرى بصورة خطرة.

جاهزية

بدورها أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة عن الاستعداد الكامل والجهوزية التامة للتعامل مع الأمطار من خلال خطة ممنهجة ومدروسة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وجميع الحالات الطارئة التي من الممكن حدوثها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد ثابت سالم الطريفي أن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أكدت خلال اجتماعها الأول متابعة جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور، وتشكيل لجان للمتابعة للتعامل مع جميع الحالات من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة، خصوصاً في ظل ازدياد كميات الأمطار.

تدابير

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة، أن اللجنة الميدانية قامت بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار، وتنظيف جميع المنهولات والفتحات التي تصرف بها المياه.

وتحديد أماكن التجمعات لاستخدام المعدات الثقيلة وتحديد المناطق التي تستخدم بها الصهاريج، فضلاً عن توزيع مضخات الديزل، التي بلغ عددها 55 مضخة، وتجهيز 66 صهريجاً بشكل مبدئي، بحيث تتم متابعة سير العمل من خلال 28 مسؤولاً، والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات.

مشيراً إلى أنه تم تطوير آلية العمل، حيث عملت البلدية على إعادة ترميم وتأهيل 29 بركة من قبل إدارة الخدمات العامة وإدارة الصرف الصحي، كما تم ربط 12 موقعاً جديداً من مواقع تجمعات الأمطار مع المواقع التي تم إنجازها العام الماضي لتصريف المياه.

خطة

من جانبه أشار علي عبيد الحمودي، مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، إلى أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، فالخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الملاحظات، كما تعمل اللجنة على تسليط الضوء على جهود لجنة الطوارئ ونشر جميع المواد الإعلامية المختلفة التي تحمل معها رسائل توعية للجمهور.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات.

استعدادات

شهدت عجمان صباح أمس هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة في بعض المناطق، وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الموسم المطري الحالي، واضعةً خطة الطوارئ السنوية لتوفير كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة عند نزول الأمطار. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الاستعدادات للموسم المطري تبدأ مبكراً لضمان التجهيز الكامل،.

ومجابهة أي حوادث متوقعة بالتنسيق المشترك بين جميع إدارات الدائرة لتتكفل كل منها بالمهام المنوطة، لافتاً إلى أن فرق العمل بالدائرة عملت على صيانة محطات ومعدات وآلات وإعداد فرق عمل وتكليف عمال لتنظيف جميع الأنابيب الأرضية الرئيسة الناقلة للمياه وفتح المصارف وتفريغ المصافي البلاستيكية الداخلية.

وأفاد أن الدائرة شكلت 15 فرقة عمل لمراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة طوال فترة موسم الأمطار، فضلاً عن التأكد من جاهزية صهاريج سحب مياه الأمطار للعمل.

الأمن والسلامة

وأكد النعيمي أن فرق الطوارئ والفئات العاملة ستتوزع على مختلف مناطق إمارة عجمان مع وجود متخصصين، وستوفر الدائرة وسائل الأمن والسلامة للسيارات والمارة، مشيراً إلى أن الفرق ستواصل ساعات عملها وستتابع جميع مصادر أخبار الطقس في مختلف الوسائل المحلية والعالمية للتدخل الفوري عند هطول الأمطار الغزيرة.

حيث دُربت جيداً للتعامل مع الحالات الطارئة والتحقق من انسيابية تصريف مياه الأمطار وعدم عرقلة حركة السير، كما سيوزع العمال على كل مناطق الإمارة للتوجه بأقصى سرعة لسحب المياه من الشوارع، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية بالشوارع لضمان سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة.

إجراءات

أكد خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع خدمة المتعاملين، أن اللجنة المساندة قامت بوضع خطة عمل ممنهجة للتعامل مع مختلف الحالات رفقة اللجان الأخرى، وتوفير محطات الديزل على مدار 24 ساعة، ومضخات لسحب المياه، وسيارات شفط وأخرى للسحب بغرض مساعدة الأهالي في سحب مركباتهم المتضررة إن وجدت.