بدء الأعمال الإنشائية للبيوت المشاركة في «ديكاثلون الشرق الأوسط»

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي لقاءً تعريفياً للفرق الجامعية المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة العالمية لبناء المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط) تم خلاله التعريف بقواعد الصحة والسلامة والأمور اللوجستية والقواعد التنظيمية للمسابقة.

حيث باشرت الفرق الأعمال الإنشائية للبيوت التي صممتها وتشارك بها في المسابقة، ويتعين على الفرق المشاركة بناء وتشغيل نماذج مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة الشمسية؛ تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة.ويشارك 15 فريقاً من 28 جامعة من 11 دولة حول العالم في الدورة الأولى للمسابقة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، مع وزارة الطاقة الأمريكية وتستضيف دبي الدورة الثانية في عام 2020 بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.

حضر اللقاء سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وعدد من أعضاء اللجنة التنظيمية ورعاة المسابقة.

وقال الطاير: «يسرني أن أرحب بضيوف الإمارات، حاضنة المبدعين ووجهة المبتكرين بما توفره من بيئة محفزة للاستثمار في صناعة المستقبل في ظل رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تتبنى الابتكار وتؤمن بقدرات وإمكانات الشباب باعتبارهم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة».