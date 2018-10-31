«تنفيذي الشارقة» يحصر إصدار تصاريح ممارسة التدريب الوقائي بـ«هيئة السلامة»

المصدر: الشارقة - البيان

حصر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إصدار التصاريح اللازمة للجهات الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي بهيئة الوقاية والسلامة.

جاء ذلك ضمن قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 بشأن تصاريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي، والذي أصدره في اجتماعه أمس في مكتب سمو الحاكم، وترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

ونص القرار على أنه سنداً لأحكام الفقرة 11 من المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، تكون هيئة الوقاية والسلامة هي الجهة المختصة حصرياً في إمارة الشارقة بإصدار التصاريح اللازمة للجهات الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي.

وبحث المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات المناسبة بما يحقق رؤية الإمارة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لمناقشة سياسات بعض من دوائر وهيئات حكومة الشارقة وهي هيئة تطوير معايير العمل وهيئة الوقاية والسلامة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة في الحمرية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ودائرة الطيران المدني ودائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التسجيل العقاري والمتضمنة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسبل تطويرها للارتقاء بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 44 لسنة 2018 بشأن إنشاء محمية البردي الطبيعية في إمارة الشارقة.