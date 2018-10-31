«التغير المناخي» تدعو المزارعين للاعتماد على النظم الحديثة

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مزارعي إمارة رأس الخيمة، وذلك ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الزراعي لتحقيق منظومة الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021،.

ويأتي اللقاء الذي حضره المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، وسلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق لإبراز دور الوزارة في دعم القطاع الزراعي بوصفه الذراع الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها الوزارة، في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

إضافةً إلى حث المزارعين على تطوير وتنمية أعمالهم عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع بهدف زيادة حصة مساهمتهم في الإمدادات الغذائية المحلية والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية.

وعلى هامش اللقاء، حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية وجمعية رأس الخيمة التعاونية للمزارعين في إمارة رأس الخيمة بشأن التعاون في مجال تسويق المنتجات الزراعية الوطنية. وقد وقع من جانب جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية المستشار علي محمد المنصوري رئيس الجمعية، بينما وقع من جانب جمعية رأس الخيمة التعاونية للمزارعين عبدالله خلفان الشريقي رئيس مجلس الإدارة.

شراكة ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات التعاونية، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة في تنسيق الجهود الرامية لدعم المنتجات الزراعية الوطنية باعتبارها أحد الموارد الغذائية المحلية وركيزة أساسية في التنوع الغذائي ومساهمته في دفع عجلة تطوير القطاع الزراعي المحلي والنهوض به.

وتعليقا على التوقيع، قال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة: «إن الهدف الرئيس من دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي المحلي هو رفع مساهمته في تحقيق التنوع الغذائي أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021».

وأوضح أن تحقيق التنوع الغذائي ودعم تطوير القطاع الزراعي في الدولة يأتيان على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، ويعد تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية ومنها الجمعيات التعاونية والخاصة بقطاعات معينة ومنها الزراعة عنصراً هاماً في دعم منظومة التنوع الغذائي.

وذكر: «إن توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين جمعيتي رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية ورأس الخيمة التعاونية للمزارعين، يمثل خطوة هامة نحرص على تشجيعها، ومتابعة إنجازاتها، ومساهماتها، بهدف تعزيز تحقيق الدولة لأهداف أهداف التنمية المستدامة».

وأوضح المهندس الشرع أن مثل هذه المبادرات لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنوع الغذائي بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم المزارعين، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، كما أن الوزارة تلتزم بدعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والمائية.