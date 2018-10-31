مراكز لخدمة البحارة وحدائق موفرة للطاقة في موانئ رأس الخيمة

المصدر: ■ رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن إنشاء مراكز لخدمة البحارة وحدائق خضراء للصيادين في موانئ الإمارة واستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيض الانبعاثات الغازية لتخفيف تأثيرها على التغير المناخي العالمي وتقليل البصمة الكربونية.

وتم إنشاء مركز خدمة البحارة في موانئ معيريض ورأس الخيمة وغليلة يتم توفير فيه خدمات الإنترنت اللاسلكية (الواي فاي)، بالإضافة لافتتاح منشأة لبيع معدات الصيد وتقديم خدمات ورش تصليح القوارب.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة، أن إسعاد متعامليها يأتي ضمن أولويات الهيئة لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات الصيادين كافة لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة.

وذلك ضمن مبادرة «الحصباء» المنبثقة من مبادرة «موانئ خضراء» التي تزمع الهيئة تنظيمها في جميع موانئ الإمارة، سعياً منها إلى تعزيز العلاقة مع عملائها من الصيادين، والاستماع إلى احتياجاتهم ومرئياتهم وتخصيص مزيد من الوقت بشأن تعزيز الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تكريم الصيادين الرواد في مجال الصيد.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تطبيق ممارسات صديقة للبيئة ومعايير الأبنية الخضراء في الموانئ مثل استبدال المصابيح بمصابيح الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى انشاء حديقة للصياد في الموانئ وذلك رغبة من الهيئة في تخفيض الانبعاثات الغازية لتخفيف تأثيرها على التغير المناخي العالمي وتقليل البصمة الكربونية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز من تجربتها لتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة للدولة.