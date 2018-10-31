«خطوات وردية» للتوعية بسرطان الثدي في العين

المصدر: ■ العين - البيان

نظمت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، مسيرة (خطوات وردية) في العين بالتعاون مع مستشفى ميديكلينك، للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى مديرية شرطة منطقة العين بحضور العقيد محمد علي الشامسي نائب مدير المديرية لشؤون مراكز الشرطة بالإنابة، والعقيد ليلى غريب الشامسي مدير فرع الشرطة النسائية بمديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي، والمقدم محمد المنظري نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات.

وشارك في المسيرة فرق موسيقى شرطة أبوظبي، وطلبة وإداريون من جامعتي الإمارات والعين، وكادر من الأطباء والممرضين بمستشفى ميديكلينك وهيئة الهلال الأحمر وجمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، وسفراء الخير التطوعي.