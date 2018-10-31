عبد الله المري يهنئ أول طبيبة عسكرية تنال الدكتوراه في الطب الشرعي

المصدر: دبي - البيان

هنأ اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، النقيب خبير الدكتورة روضة حسن مصبح الشامسي، رئيس قسم الفحوصات الجنائية الخاصة بإدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لنيلها الدكتوراه في مجال الطب الشرعي من جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا.

وبذلك تكون أول طبيبة شرعية عسكرية في الدولة تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي. وقال اللواء عبد الله خليفة المري إن شرطة دبي لن تألو جهدا في تطوير الكوادر البشرية ودعمها بأفضل الكفاءات عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية ترفع مستوى الأداء والكفاءة باستحداث أنظمة متطورة في المجالات الفنية والتدريبية والتقنية، دون إغفال لأهمية استثمار الطاقات البشرية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مشدداً على ضرورة ترسيخ المعارف والنظريات العلمية التي يكتسبها الخريج من دراسته في الواقع العملي، وتطوير العمل وتحديثه.

واستمع اللواء عبد الله خليفة المري من النقيب الدكتور روضة الشامسي لشرح عن رسالة الدكتوراه، حيث توصلت إلى طريقة مبتكرة في تشريح العنق في حالات وفيات الانتحار المشتبهة تتيح للطبيب الشرعي التفرقة بين حالات القتل والانتحار، وذلك من خلال كشف الإصابات الدقيقة المشتبهة المتخلفة عن الضغط الشديد الخارجي على منطقة العنق في زمن قياسي.

وتوصلت الدكتورة روضة الشامسي لهذه الطريقة التشريحية المبتكرة بعد دراسة ومقارنة ومناقشة أسلوب التشريح المتبع في أكثر من بلد في العالم بعد السفر إليها لعمل دراسة المقارنة هذه مع خبراء وأطباء الطب الشرعي.