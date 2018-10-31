8 مبادرات مرشحة لرفع «راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن المبادرات الثمانية المرشحة للفوز بـ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية».

والتي وقع عليها الاختيار من أصل 33 مبادرة، تم تطبيقها خلال دورة التحسين لهذا العام، من قبل الجهات المشاركة في حكومة دبي.

وتضمنت المبادرات المرشحة للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي، عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن مبادرة «أذونات الدخول +50».

والنيابة العامة عن مبادرة «الكفالة الذكية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «مركبتي»، وبلدية دبي عن مبادرة «الحديقة الذكية»، وهيئة الصحة بدبي عن مبادرة «الصيدلية الذكية»، بالإضافة إلى مبادرة «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، والمنطقة الحرة لجبل علي عن مبادرة «التنقل الذكي».

تحسين

وقالت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي: «حقق مركز نموذج دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية، هذا العام نتائج إيجابية في تحسين تجربة المتعامل مع الخدمات الحكومية، من خلال المبادرات المبتكرة، التي تم تطبيقها لهذا العام.

ونشيد بدور فرق الابتكار من ممثلي الجهات الحكومية، التي عملت معنا طول العام بروح الفريق الواحد، والعمل التكاملي الذي يصب في مجمله إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، حول تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية».

وأضافت السويدي: «نبارك لكافة الجهات الحكومية المرشحة، ونتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة، ونتطلع لمعرفة الجهة التي ستحصل على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لهذا العام، والتي سيتم الإعلان عنها في ملتقى حمدان في ديسمبر 2018».

ويجدر الذكر أن مبادرة «التنقل الذكي»، التابعة للمنطقة الحرة لجبل علي، تهدف تسهيل حركة الشاحنات ونقل البضائع من وإلى البوابات الداخلية والخارجية، عبر استخدام أنظمة ذكية، تساعد على تفتيش الحاويات بدقة، بالإضافة إلى سهولة حجز مواعيد تخليص البضائع.

وتعتمد مبادرة «أذونات الدخول +50»، الخاصّة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، على تطوير الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، لاتخاذ القرارات بسرعة ودقة، ما يسهم في تقليص زمن رحلة المتعامل ورفع كفاءة الخدمة. وتكمن مبادرة «مركبتي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، على إصدار ملكية إلكترونية دائمة لمرة واحدة، تصل للمتعامل عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيق الهيئة، ويتم تجديدها كل عام بعد انتهاء إجراءات التسجيل.

تقنية

أما مبادرة «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، التابعة لهيئة الصحة بدبي، تهدف إلى ترميم الصمام عبر استحداث أربطة جديدة، تتناسب مع العلاج المعتمد للحالة المرضية. ومبادرة «الكفالة الذكية» التابعة للنيابة العامة، هي ضمانة إلكترونية ذكية، تضمن حضور المتهم لجلسات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم. وتهدف بلدية دبي، عبر مبادرة «الحديقة الذكية»، إلى شمل عدد من مسارات التحول الذكي.

وتدشين كافة خدمات الحديقة من خلال تطبيق ذكي، وتوفير خاصية البيئة الافتراضية VR على المسارين الترفيهي والتعليمي. وتأتي مبادرة «الصيدلية الذكية»، التابعة لهيئة الصحة بدبي، لتختصر رحلة علبة الدواء، وخفض وقت انتظار صرفها، مع ضمان أعلى معايير السلامة والدقة المتبعة عالمياً.

وأخيراً، مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تنسجم مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، ويمكن من خلالها تقديم البلاغات الجنائية عن بُعد.

وسيتم فتح باب التصويت على أفضل مبادرة حكومية في هذا العام، من تاريخ 12 من شهر نوفمبر إلى تاريخ 4 من شهر ديسمبر، من خلال الرابط التالي:

http://vote.dtmc.gov.ae، حيث سيستطيع الجمهور اختيار المبادرة الأحق بالفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وتُسلّم راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر عدد من أصوات الجمهور لمدة عام كامل، الجدير بالذكر، أن الجهات الحكومية التي حصلت على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلال الأعوام السابقة، هي:

«هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة المترو السريع، ثم «تراخيص» عن مبادرة الشامل، ثم «دائرة السياحة والتسويق التجاري»، عن نظام التذاكر الإلكترونية، ثم «هيئة الطرق والمواصلات»، عن مبادرة المظلات الذكية، فيما تحمل الراية حالياً بلدية دبي، عن مبادرة «منتجي».