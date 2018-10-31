طحنون بن محمد ومنصور بن زايد يحضران أفراح الكمدة والشامسي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد محمد علي الكمدة، بمناسبة زفاف نجله «عبد الله» إلى كريمة راشد سعود راشد الشامسي، وذلك بقصر الإمارات بإمارة أبوظبي.وحضر الحفل، إلى جانب سموهما، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العريس وذويه وباركا لهم أفراحهم، متمنيين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.