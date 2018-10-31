سيف بن زايد يثمّن رئاسة الإمارات للجنة العالمية لجودة صناعة الأسلحة

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئاسة الإمارات للجنة الـCIP العالمية لجودة صناعة الأسلحة والذخائر، ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل وتضم في عضويتها 14 دولة.

وتمنى سموه التوفيق للواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «دولة الإمارات تترأس لجنة الـ«CIP» العالمية التي تأسست عام 1914 والمختصة بجودة صناعة الأسلحة والذخائر ومقرها بروكسل وتضم 14 دولة. كل التوفيق لابن الإمارات المتميز اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان».