للمرة الرابعة.. مركز دبي للتبرع بالدم يحصل على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز دبي للتبرع بالدم على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة من الجمعية الأميركية لبنوك الدم (AABB) والمعروفة بمعاييرها الصارمة لضمان سلامة المريض والمتبرع بالدم.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض على أهمية هذا الإنجاز الذي سيعزز من مأمونية وسلامة عينات الدم، ويعمل على رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتحسين أنظمة وإجراءات العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز.

إضافة إلى تعزيز الثقة بعينات الدم التي يجمعها ويوزعها المركز، خاصة أن الجمعية الأميركية لبنوك الدم تضع شروط ومتطلبات شديدة الصرامة لمنح بنوك الدم على مستوى العالم هذا الاعتماد.

تدقيق

وقالت إن تجديد الاعتماد جاء بعد عملية من التدقيق والمراجعة المكثفة من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الجمعية الأميركية لبنوك الدم، والتي ركزت على كافة الجوانب المهنية التخصصية والتقنية والإدارية والأجهزة والمعدات الطبية.

والتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق المعايير والشروط اللازمة لتجديد الاعتماد، مشيرة إلى أن نتائج التدقيق على إجراءات المركز أكدت أن مستوى الأداء الطبي والتقني والإداري بمركز دبي للتبرع بالدم يلبي المعايير التي حددتها الجمعية، حيث شمل التدقيق إجراءات عمليات سحب الدم من المتبرعين، وعمليات تحضير مشتقات الدم وفحصه.

وسجلات حفظ الدم، وعمليات مراقبة وإدارة الوثائق، وأعمال التفتيش والاختبار، وتدريب فنيي المختبرات، وتحديد وتتبع العينات، والتحقق من وحدات الدم قبل توزيعها على المستشفيات.

ووجهت الدكتورة الخاجة شكرها إلى معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة للقطاع وتلبية كافة متطلباته، مشيرة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها إدارة المختبرات وعلم الوراثة وجميع العاملين بمركز دبي للتبرع بالدم، والتي تم من خلالها الحصول على هذا الإنجاز.