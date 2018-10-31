«توطين 360» يختتم فعالياته بمشاركة 5 آلاف مواطن ومواطنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اختتم «منتدى الطلبة توطين 360» فعالياته أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

حيث تفقدا فعاليات المنتدى والتقيا المشاركين فيه من منتسبي الخدمة الوطنية وعددهم نحو ألف مشارك، وشارك في المنتدى على مدار أيامه الثلاثة نحو 5000 مواطن ومواطنة من طلبة التعليم الثانوي ومؤسسات التعليم العالي ومنتسبي الخدمة الوطنية إذ استفادوا من فعاليات المنتدى من خلال مشاركتهم في ست محطات تضمنت 44 جلسة تعريفية لاستكشاف القدرات و64 ورشة تدريبية و23 جلسة توعية تناولت قصص نجاح كوادر وطنية عاملة في القطاع الخاص، فضلاً عن تقديم 10 شركات عدداً كبيراً من فرص التدريب والعمل الصيفي.

وكذلك قدمت 5 مؤسسات تعليمية فرصاً لبعثات تعليمية. وحضر اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون ومعالي ناصر الهاملي محاضرة قدمتها علياء المنصوري الفائزة بأول مسابقة لأبحاث الجينات والفضاء نظمتها وكالة ناسا الأمريكية حيث استعرضت تجربتها العملية التي نالت اهتمام وإعجاب وثناء الحضور.

تفاعل

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمة له في حفل ختام فعاليات المنتدى: «إن التفاعل الكبير من قبل الطلبة ومنتسبي الخدمة الوطنية مع فعاليات المنتدى يؤكد وعي شباب الإمارات وحرصهم على إثبات ذاتهم واستثمار الفرص التي تتاح لهم لرسم مستقبلهم الوظيفي والمهني».