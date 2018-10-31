شرطة أبوظبي تحتفي بـ969 خريجاً من «كلنا شرطة»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة السادسة من منتسبي «كلنا شرطة»، والبالغ عددهم 969 خريجاً من المواطنين والمقيمين، منهم «780» ذكوراً، و«189» إناثاً.

وكان اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، شهد حفل التخريج الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، وكرم عدداً من منتسبي الشرطة، وأعضاء من المبادرة تقديراً لجهودهم.

وحضر الحفل اللواء علي مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من مديري القطاعات.

وشاهد الحضور فيلماً، يظهر جهود أعضاء «كلنا شرطة» في الفعاليات المختلفة، والتواصل مع المجتمع ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية.

وقال الرميثي: «إن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، يحفزنا على تطوير آليات وبرامج عمل مبادرة «كلنا شرطة»، تلبية لاحتياجات المجتمع في بث الطمأنينة والأمن، وتعزيز الاستقرار والوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع الشرطة».