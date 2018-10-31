افتتاح مركز سعادة المتعاملين بوادي اصفني

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم جميع خدمات الدوائر المحلية في الإمارة عبر مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي اصفني جنوبي رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المركز بحضور مديري الدوائر المحلية والحكومية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للتسهيل على أهالي المناطق الجنوبية بالحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، والتخفيف عنهم في الوقت والجهد للوصول إلى تلك الدوائر لإنجاز معاملاتهم.

وثمن المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برفع عدد الخدمات في مركز سعادة المتعاملين في وادي اصفني.

لافتاً إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات القضائية والتي تم تحويلها إلى ذكية بالإضافة لتقديم الخدمات عبر الفيديو كونفرانس بما فيها محكمة اليوم الواحد، وقسم التنفيذ وقاضي التنفيذ بإجراء الخدمات عبر التقنية الذكية والموثقة عبر شبكة مغلقة بين المركز ودائرة محاكم رأس الخيمة.

دراسات

وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أنه بناءً على دراسات أجريت لتوفير احتياجات المتعاملين، ومن باب التسهيل عليهم للحصول على خدمات البلدية، تم افتتاح المركز الجديد للتسهيل على الأهالي في الوصول إلى مقار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات المختلفة التي تقدمها هذه الجهات التي تتواجد في المركز.

وأكد المهندس أحمد محمد الخاطري مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن المركز الجديد يقدم 43 خدمة للأهالي والمواطنين إضافة لتوفير المساحين، حيث سيتم افتتاح جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة من اليوم تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في تلبية طلباتهم.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مركز سعادة المتعاملين في وادي اصفني يضم 8 خدمات تشمل جميع خدمات الدائرة بهدف تسهيل الإجراءات وتحسينها، وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن، والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

إشادات

بدوره، ثمن سالم سعيد علي القايدي من أهالي منطقة شوكة توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بتقديم جميع خدمات الدوائر المحلية في رأس الخيمة عبر مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي اصفني لخدمة المواطنين والمقيمين في المناطق الجنوبية برأس الخيمة.

وأكد جمعة سعيد بن عابش أن إنجاز المعاملات كان يستنزف وقتاً أطول خلال رحلة الذهاب والعودة لمقر دائرة بلدية رأس الخيمة إضافة للانتظار أكثر من ساعة لإنجاز المعاملات المطلوبة جراء الأعداد الكبيرة التي يشهدها مقر الدائرة في وسط الإمارة.وقال خميس سعيد بن عابش، إن توجيهات ولي عهد رأس الخيمة ستساهم في سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المناطق الجنوبية بالإمارة وخاصة الموظفين وارتباطهم بأوقات الدوام الرسمية، مطالباً الجهات الحكومية الأخرى باتباع نفس النهج وافتتاح المشاريع الخدمية التي يحتاج إليها أهالي المناطق الجنوبية وخاصة مركز الفحص الفني للمركبات.