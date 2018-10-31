حاكم أم القيوين: «خليفة سات» رسّخ مكانة الدولة في علوم الفضاء

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن يوم 29 أكتوبر 2018 يوم خالد في تاريخ الإمارات.

حيث تم إطلاق «خليفة سات» أول قمر صناعي إماراتي بأيدي وسواعد شباب الوطن، والذي رسّخ مكانة الدولة في مجال علوم الفضاء والاستكشافات، ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى دخولها عالم البحوث العلمية وقراءة المستقبل والمساهمة في وضع الاستراتيجيات العملية والمناخية والاقتصادية وغيرها.

ورفع صاحب السمو حاكم أم القيوين أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها العزيز.

وأشاد سموه بالتقدم الذي حققته الدولة في عالم الفضاء بفضل القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» جاء ليعزز الإنجازات التي تم تحقيقها في شتى المجالات.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن إطلاق «خليفة سات» بأيدي مهندسين إماراتيين هو إنجاز أبرز تفوق أبناء الوطن.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل حدثاً عظيماً سيخلده التاريخ، فضلاً عن أنه سيعزز قدرة وعزيمة أبناء زايد، شباب الوطن، كونهم أمل ومستقبل الدولة، التي أرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون.

وأشاد سموه بجهود فريق العمل في «مركز محمد بن راشد للفضاء» خلال جميع مراحل الإعداد والتطوير والإنتاج، والتي تبرز قدرات شباب الإمارات التي ستسهم في تطوير البرامج العلمية المستقبلية.