حميد النعيمي: المرأة الإماراتية تحظى بالتقدير محلياً ودولياً

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتنفيذ الصروح التعليمية المتميزة وخاصة مشروع معهد تدريب المعلمين الذي يدل على الاهتمام المتزايد بالمدرسين وبدورهم في العملية التعليمية ولما يقومون به من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير التعليم والاهتمام بأبناء الوطن.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته وفخره بما وصلت إليه المعلمة والمرأة الإماراتية من تقدير واحترام محلياً وخارجياً وتفوقها في الأداء، وأرجع سموه ذلك لدعم ومساندة القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وحرصهم الدائم والمتواصل على إعطاء المرأة دوراً أساسياً لتعزيز مكانتها وجعلها شريكاً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

تدريب

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي أمس معهد تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم في منطقة المنتزي في عجمان والذي يأتي استجابة للمتطلبات العصرية للتعليم التنافسي لإكساب المعلمين والمعلمات الأساليب والاستراتيجيات التدريسية الحديثة.

وقال سموه إن للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية والتدريسية وللمرأة الإماراتية المتعلمة إنجازات على مستوى القطاعات والميادين كافة وأثبتت قدرتها على المشاركة في مسيرة التنمية الحضارية والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها من خلال مساهمتها الفعالة في خدمة المجتمع وقيادتها للكثير من المهام الوطنية.

وطالب سموه العاملين في سلك التدريس من معلمين ومعلمات بالمحافظة على القيم والأخلاق الطيبة والعادات والتقاليد، داعياً الجميع إلى الاهتمام بدورهم الأساسي في المجتمع كما على المرأة الاهتمام بجانب عملها التعليمي برعاية الأسرة وتربية الأطفال وعدم تركهم للآخرين ومشاركة الرجل ومساندته في توفير حياة كريمة.. مؤكداً ضرورة حرصهن على أداء عملهن بكل جد وإخلاص.

وقدر صاحب السمو حاكم عجمان خلال جولته في بعض المختبرات والورش والمحاضرات التي تقام بالمعهد دور المعلمة والمرأة الإماراتية الريادي والجهود التي تبذلها في مواقعها المختلفة ولدورها البارز في تحقيق الكثير من الإنجازات جنباً إلى جنب مع الرجل شريكها في عملية التنمية، لافتاً سموه إلى أن ثقة قيادة وحكومة الإمارات والدعم والمساندة التي تقدمها للمرأة ساهمت في رفع مكانتها بين نساء العالم وحصولها على تقدير عالمي لإنجازاتها.

تنمية

وشدد سموه على ضرورة الاستفادة مما يقدم للمتدربين من قبل الخبراء والمستشارين والقائمين على عملية التدريب لتنفيذ ما تلقوه في الحياة العملية وأن يتم الاهتمام بأبناء الوطن سواء في المدرسة أو البيت وأن تأخذ المرأة دورها الحقيقي في تنمية المجتمع لتكون أماً وموظفة وشريكاً وقيادية.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى مقر المعهد حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين إذ أضاء سموه اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المعهد .

والتي كتب عليها تم افتتاح معهد تدريب المعلمين في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورعاية صاحب السمو حاكم عجمان.

رافق سموه والحضور بعد ذلك معالي وزير التربية والتعليم والقائمون على المعهد في جولة تفقد خلالها أرجاء وأقسام ومختبرات وورش ومحاضرات المعهد المختلفة والمرافق الضرورية حيث يضم 11 غرفة تدريبية مهيأة بأحدث وسائل التدريب الحديثة ومكتبة و13 مختبراً للتخصصات كافة بما يتناسب مع المواد المطورة والمستحدثة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض إضافة إلى المرافق الخدمية من استراحة ومصليات وملاعب خارجية وساحات خضراء توفر البيئة التدريبية المناسبة للمعلمين .

والمتدربين الملتحقين ببرامج المعهد وتهدف إلى وضع الإطار العام لعملية تقييم القدرات والمهارات والكفاءات لمنتسبي وزارة التربية لأغراض تولي المناصب القيادية وتطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وكيفية الاستفادة من نتائج تلك الدورات بما يحقق أعلى مستويات الفعالية ومبدأ الشفافية والعدالة التنظيمية تحقيقاً لخطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.

واستمع سموه إلى شرح واف من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي والقائمين على المعهد حول تلك المرافق والأقسام ودورها وأهدافها وتأثيرها الإيجابي في المتعلمين من خلال التدريب والتنمية المهنية بما يساهم في تحسين نوعية التدريس وبناء برامج تدريبية متخصصة وفق المسارات الوظيفية وربط عمليات التدريب والتنمية المهنية المستدامة بالاحتياجات الفعلية والمستجدات العالمية في مجال التعليم واعتماد استراتيجيات جديدة لتنفيذ التدريب القائم على مجتمعات التعلم المهنية بالمدرسة الإماراتية فضلاً عن تلبية احتياجات الهيئة التدريسية.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان من معالي الوزير خلال الجولة على خطة وبرامج واستراتيجية المعهد والمبادرات المستقبلية وتتضمن التدريب والإعداد والتأهيل التي تساهم في تمكين العاملين بالميدان من أدوات التطوير وإدارة العملية التعليمية وفق مستويات عالية الجودة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان هدية تذكارية من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي.

كما تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط هدية مماثلة من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي.

حضر مراسم حفل افتتاح المعهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة وفوزية حسن غريب وكيل مساعد لقطاع العمليات المدرسية الأول وخولة الحوسني مدير إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

ركيزة

شدد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم على أهمية الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به المعلم في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق خطط التعليم ورسم السياسات المؤثرة في مسار تطور وتقدم العملية التعليمية برمتها وتحقيق بيئة تعليم تفاعلية وتنشئة أجيال مهيأة فكرياً وعلمياً وذهنياً.