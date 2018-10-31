منصور بن زايد يبحث مع مساعد الرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان ضاحي الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، واليسع الحاج الصديق وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ومحمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان.