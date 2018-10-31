طرح 56 رقماً مميزاً للمركبات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، طرح 56 لوحة للمركبات الخاصة، تحمل أرقاماً مميزة، في مزاد علني، تنظمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وتتضمن لوحة أحادية واحدة، و4 لوحات ثنائية، و15 لوحة ثلاثية، و20 لوحة رباعية، و16 لوحة خماسية. وينطلق المزاد على الأرقام المميزة، وجميعها من «الفئة الثالثة»، 10 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.

ويُعتبر الرقم (7)، من بين أبرز الأرقام المميزة في هذا المزاد، باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح في هذا المزاد من الفئة الثالثة، ومن أبرز الأرقام المميزة الأخرى المطروحة في المزاد، الأرقام (14) و(20) و(55) و(400) و(122) و(1700) و(7777) و(3311)، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى، التي قد ترمز إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام محببة ومميزة لعدد كبير من الأشخاص والمهتمين باقتناء أرقام لها رمزية معينة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن مبادرات شرطة الشارقة مستمرة، في إطار رسالتها وسعيها الدؤوب لإسعاد متعامليها.