سفير البوسنة والهرسك يبحث التعاون مع الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات الأكاديمية بين الجامعة القاسمية بالشارقة، والمؤسسات التعليمية بجمهورية البوسنة والهرسك وترشيح طلبة للدراسة في الجامعة.وأكد الدكتور رشاد سالم أن أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية هو التعاون مع المؤسسات العلمية ذات الأهداف المشتركة بهدف تنمية البحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب شريف مويكانوفيتش عن إعجابه بتجربة الجامعة القاسمية الرائدة والتي وصفها بأنها ستكون إحدى منارات العلم في الوطن العربي والعالم الإسلامي، مؤكداً حرصه على فتح قنوات تواصل وتعاون مع الجامعة، وتعزيز العلاقة معها في المجالات كافة من خلال تبادل الطلبة والدراسات ومشاريع البحث العلمي المشتركة.