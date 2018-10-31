انطلاق مؤتمر الفيزياء في جامعة الشارقة 11 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد جامعة الشارقة لبدء فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي لفيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات، والذي سيُعقد خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نوفمبر.

وذلك بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، والمركز العالمي للفيزياء النظرية. ويناقش المؤتمر خلال جلساته والتي سوف تستمر على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور العلمية من خلال أكثر من 85 ورقة بحثية تتناول أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الطاقة العالية، والجسيمات وفيزياء الكون والفضاء، كما يستضيف المؤتمر مجموعة من العلماء والمتخصصين المشاركين من مختلف المراكز البحثية حول العالم منهم الأستاذ الدكتور فيرناندو كيفيدو مدير المركز العالمي للفيزياء النظرية (مركز عبدالسلام) والأستاذ الدكتور باتريك فاسناخت المنسق العلمي للمنظمة الأوربية للبحوث النووية (سيرن)، والأستاذ الدكتور كارل جاكوبس المتحدث الرسمي لمشروع أطلس.