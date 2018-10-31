توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف جوانب التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين

المصدر: المنامة - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، فيما ترأس الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية المملكة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تجسد العلاقة التاريخية بين البلدين.

عمل مشترك

ودعا سموه القطاع الخاص لتعزيز العمل المشترك بما يؤدي لتطوير الاستثمار المباشر بين البلدين.وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة لوزير الخارجية البحريني وأعضاء اللجنة لزيارة دولة الإمارات لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة في العام المقبل.

ووقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بمملكة البحرين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات.

وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعن الجانب البحريني الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

بيان ختامي

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد عقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.

وفي الختام أصدرت اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين بيانها الختامي لأعمال الدورة الثامنة التي عقدت على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في المنامة.

وتأكيداً على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بدولة الإمارات.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الإمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات.

تعاون سياحي

وجرى أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي، ومذكرة التفاهم في مجال التخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات.

وشهدت اللجنة أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات للاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية.