دائرة الشؤون الإسلامية في دبي تنظم مختبراً للابتكار

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مختبراً للابتكار خصص لدراسة وتطوير خطة التوعية الدينية لسنة 2019 بمقر بناة المدينة في منطقة القوز بدبي.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي في الاستفادة من طاقات الشباب في مجالات الابتكار واستدامة أسبابه وضمن أنشطة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في هذا المجال وآفاقه.

وذكرت يسرى القعود مديرة الإدارة أن تنظيم هذا المختبر جاء بمشاركة مجلس رؤية الشباب في إسلامية دبي وضمن خطط الإدارة في تحفيز الطاقات الشبابية وإنتاج الأفكار ذات الثمار اليانعة في مجال التوعية الدينية للعام القادم لتشمل الأفراد والمجتمع على تنوع نسيجه في ضوء مهام الإدارة وكذلك الدور الرائد للدائرة على المستويين المحلي والعالمي.

وشهد المختبر استعراضاً لخطط التوعية الدينية واستشراف الجديد المتعلق بها في ضوء القيم والممارسات الإسلامية التي تنهض بها الدائرة كما غلبت أجواء التفاعل الفكري بين فئات الموظفين والموظفات والطروح الشاملة لجزئيات تتعلق باستقطاب الجمهور وإسعاد المتعاملين وتقديم خدمات التوعية من خلال الأساليب والوسائل الحديثة والمبتكرة ذات التأثير البناء في الحاضر والمستقبل لمجموعة البرامج العامة والأنشطة التفصيلية المبنية على السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية للدائرة.

وتخللت المختبر ورشة متنوعة أشرف عليها الدكتور إسماعيل البريمي من إدارة التثقيف في الدائرة لاستنباط الأفكار وإيجاد الوسائل والأساليب ذات التأثير الفعّال خدمة لخطة التوعية الدينية في المرحلة القادمة.