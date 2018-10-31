فقدان 3 نماذج وصفات طبية من منشأة صحية بالعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تلقت دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بلاغاً من إحدى المنشآت الصحية في مدينة العين بفقدان 3 نماذج لوصفات طبية «مراقبة» تحمل الأرقام: (8106954 و8106955 و8106956).

وطلبت الدائرة من جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي الانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجود على نموذج الوصفة الطبية (المراقبة) والتدقيق على ما تم صرفه من أدوية، وفي حال وصول إحداها لأي صيدلية فإنه يمنع صرف الدواء وإبلاغ ضابط الأدوية المخدرة أو قسم التفتيش في هيئة الصحة عبر الرقم (02.4193648) أو البريد الإلكتروني cdreport@doh.gov.ae.