تعاون لتوفير السكن الملائم للأسر المواطنة

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمعية دار البر مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، أمس، تهدف إلى تقديم الدعم المادي وتوفير السكن الملائم للأسر المواطنة، التي هي بحاجة ملحّة لهما، ليتولى كل طرف المسؤولية في نطاق مسؤولياته واختصاصه.

جاء ذلك، على هامش اجتماع مسؤولي ومديري جمعيات النفع العام في دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، بحضور د. حمد بن إبراهيم الشيباني، مدير عام الدائرة، وأحمد بن درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، بفندق الإنتركونتيننتال في دبي.

مثّل «دار البر»، خلال توقيع المذكرة، عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثّل البرنامج محمد أحمد المحمود، المدير التنفيذي لشؤون الإسكان.

وقال عبد الله الفلاسي: إن الاتفاقية تنص على تعاون الطرفين في تقديم الدعم المادي والسكني للأسر المواطنة المحتاجة، عبر إخطار كل جانب لنظيره عن حالة الأسر الإماراتية، المسجلة لديه، التي تحتاج للدعم المالي أو السكني، ليقدم الدعم لها في ضوء قانونه وإجراءاته ونظامه، وقضت المذكرة أيضاً بإبراز كل طرف للطرف الآخر كـ«شريك استراتيجي» في الفعاليات الإعلامية والمجتمعية، التي ينظمها.