«كليفلاند كلينك» أبوظبي يستقبل 8 أطباء مواطنين في برنامج الإقامة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدفعة الأولى من الأطباء المواطنين المنتسبين لبرامج الإقامة التي يوفرها.

وذلك في إطار خططه المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي في المنطقة وزيادة عدد الأطباء الإماراتيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الدولة. وبدأ الأطباء الثمانية برنامج التدريب في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن تم قبولهم إثر عملية اختيار دقيقة، حيث تلقى المستشفى ما يقارب الــ 500 طلب لشغل المقاعد الثمانية المتاحة في برامج الإقامة المتاحة لديه، في تخصصات الطب الباطني والجراحة العامة وطب العيون، وكان اثنان من هؤلاء الأطباء الثمانية قد أكملا برنامج الامتياز في كليفلاند كلينك أبوظبي.