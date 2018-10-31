طحنون بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان فارس المزروعي في وفاة والده

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء إلى فارس محمد أحمد المزروعي، في وفاة والده، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموهما مجلس العزاء في مجلس المشرف في إمارة أبوظبي.كما قدّم واجب العزاء الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.