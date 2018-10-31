«إسعاف دبي» تنجح في إنقاذ غريق من الموت

المصدر: دبي - البيان

نجحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في إنقاذ شخص من الجنسية الهندية عمره 38 عاماً أشرف على الموت غرقاً قرب شاطئ الجي بي آر، وقال مدير إدارة عمليات الإسعاف بالمؤسسة عيسى الغفاري:

إن المؤسسة تحتفظ بعدة نقاط إسعافية بالقرب من الشواطئ في إمارة دبي خاصة التي تتسم بالازدحام والإقبال من الجمهور، يتوفر بها أحدث المعدات الإسعافية كأجهزة رجفان القلب، ومركبات الطوارئ كسيارات الغولف والمسعف السريع والدراجات النارية، حتى يكون المسعفون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع لإنقاذ الغرقى لافتاً إلى أن سياسة المؤسسة تضع إنقاذ الحالات البليغة والصعبة في مقدمة أولوياتها كما تلتزم بالتركيز على جاهزية المسعف لكافة الاحتمالات خاصة في الاجازات والأعياد والمناسبات التي يخرج فيها الناس للتنزه والاستجمام.

موضحاً أن ذلك يشمل التأكد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، التي يراوح معدلها، وفق المعايير العالمية، ما بين أربع وثماني دقائق.وقال محمد محسن القفلي رئيس شعبة جبل علي بالمؤسسة إن إسعاف المارينا تلقى بلاغاً بوجود (حالة غرق بليغ ) في منطقة الجي بي آر، فأسرع المسعفون بالمستجيب السريع ( الدراجة الهوائية ) ووصلوا لمكان الغريق خلال 3 دقائق فقط وقام المسعفون بسحب الغريق إلى مكان آمن وقياس العلامات الحيوية للاطمئنان على نبضه.